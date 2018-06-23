Анатолий Мещеряков: "Братья Миранчук и Кверквелия не продаются"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг слухи о том, что в летнее трансферное окно могут покинуть несколько лидеров. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки входят в сферу интересов "Спартака" и "Зенита", а интерес к защитнику Соломону Кверквелии проявляет "Лестер".

– Сейчас муссируют историю про Соломона, – цитирует ТАСС Мещерякова. – Клуб не ведет переговоры ни с кем, и не планирует. Он не продается, это касается и Миранчуков. Цена на них должна быть такая, что мама не горюй – если поступит такое предложение после чемпионата мира, рассмотрим, но пока что они не продаются.

Контракт Алексея Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до лета 2021 года, Антона - до лета 2019 года. Соглашение между железнодорожниками и Кверквелией действует до конца сезона-2020/21.

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