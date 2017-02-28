"Амкар" разгромил команду Евсеева, один из голов забил Гасилин

В товарищеском матче на сборе в Турции "Амкар" с крупным счетом переиграл "Текстильщик" – 3:0. Голами в составе пермяков отметились нападающие Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, а также перешедший на прошлой неделе в "Амкар" из "Зенита" Алексей Гасилин.

Напомним, что новым главным тренером "Текстильщика" в начале февраля стал Вадим Евсеев, до этого работавший помощником наставника "Амкара" Гаджи Гаджиева.

Товарищеский матч

"Амкар" – "Текстильщик" – 3:0 (1:0)

Голы: Бодул, 41 – с пенальти (1:0). Прокофьев, 71 (2:0). Гасилин, 90 (3:0).

"Амкар": Хомич, Занев (Гиголаев, 46), Зайцев, Милькович (Черенчиков, 85), Идову, Конде, Комолов (Мищенко, 65), Костюков (Гасилин, 46), Огуде (Прокофьев, 69), Гол (Хурцидзе, 60), Бодул (Салугин, 61).

28 февраля. Белек