"Амкар" летом собирается поменять газон на стадионе "Звезда"

Генеральный директор "Амкара" Денис Маслов сказал, что летом 2018 года клуб планирует поменять газон на домашнем стадионе "Звезда". По словам представителя руководства, новое покрытие также будет искусственным.

- Мы планируем в будущем менять газон, постараемся сделать это летом, - цитирует ТАСС Маслова. - Это, в первую очередь, зависит от финансов, но президент клуба находится в тесном контакте с руководителями РФС и РФПЛ.

Если бы у нас был крытый стадион, как в Санкт-Петербурге, или с навесом на все трибуны, то да (можно было бы постелить натуральный газон. - Прим. "СЭ"). "Урал" прикладывает титанические усилия, чтобы у них было поле, но и этих усилий хватает не всегда, ведь есть погода, с ней ничего не поделаешь. Нужно подстраиваться под те условия, что есть, зачем бороться с тем, что ты поменять не сможешь.

Поле стадиона используется не только основой "Амкара", но и молодежной командой, а также "Звездой". Поэтому оно выглядит потрепанным. А когда мы положим сюда новое покрытие и перенесем старое на соседнее поле, то дубль и девочки будут тренироваться там.

Темный цвет крошки при трансляциях? Как можно с этим что-то сделать, не красить же ее. Мы спросили об этом у инспекции РФС, они нам сказали, что есть стандарты, по поводу того, сколько тонн крошки должно быть и как она должна быть распределена. Это проблема, что крошка черного цвета, но что теперь сделаешь.