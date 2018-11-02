16:18 | Футбол — РПЛ

Аленичев уже не руководит "Енисеем"

Дмитрий Аленичев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Аленичев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Енисея" во главе с Дмитрием Аленичевым не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ с "Анжи", который состоится 5 ноября в Каспийске. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Алексеев, который руководит молодежным составом красноярцев. 

В ближайшее время после встречи с клубом из Дагестана руководство новичка премьер-лиги обсудит с Аленичевым условия прекращения трудовых отношений. 

Через некоторое время пресс-служба "Енисея" подтвердила эту информацию. 

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством красноярский клуб впервые вышел в премьер-лигу через стыковые матчи.

"Енисей" с 6 очками занимает последнее место в РПЛ после 12 туров.

Анжи - Енисей

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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