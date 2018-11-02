Аленичев уже не руководит "Енисеем"

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Енисея" во главе с Дмитрием Аленичевым не будет руководить командой в матче 13-го тура РПЛ с "Анжи", который состоится 5 ноября в Каспийске. Исполнять обязанности главного тренера будет Александр Алексеев, который руководит молодежным составом красноярцев.

В ближайшее время после встречи с клубом из Дагестана руководство новичка премьер-лиги обсудит с Аленичевым условия прекращения трудовых отношений.

Через некоторое время пресс-служба "Енисея" подтвердила эту информацию.

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году. Под его руководством красноярский клуб впервые вышел в премьер-лигу через стыковые матчи.

"Енисей" с 6 очками занимает последнее место в РПЛ после 12 туров.

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