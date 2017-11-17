Алексей Зинин: "Смолов сейчас востребован больше, чем летом"

Известный спортивный менеджер Алексей Зинин в интервью "СЭ" подчеркнул, что "Зенит" не является идеальным вариантом продолжения карьеры для нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Однако он также добавил, что форвард отлично подходит под концепцию главного тренера питерцев Роберто Манчини.

– Нужен ли "Зениту" Смолов?

– Начнем с того, что Смолов сегодня, возможно, самый популярный российский футболист с высокой маркетинговой составляющей. Он лакомый кусочек для любого отечественного клуба, – сказал Зинин. – Что касается непосредственно "Зенита"... Здесь не все очевидно. Позиция центрфорварда у питерцев не выглядит проблемной, но в целом в составе наблюдается некоторый недостаток ярких качественных россиян. Вдобавок Смолов здорово подходит под концепцию Манчини. Поэтому – да, Федя нужен. Вопрос в том, нужен ли он настолько, чтобы клуб делал его приобретение приоритетной задачей и бросал на это все силы. Летом, например, "Зенит" работал по Смолову очень сдержанно.

Впрочем, считаю, что и для самого Федора "Зенит" – не идеальный вариант.

– А какой вариант тогда идеальный?

– Федор сейчас очень востребован. Даже больше, чем летом. Поэтому оставлю свое мнение при себе. Скажу лишь, что видел Смолова разным, порой сложным и не всегда до конца оправдывающим ожидания. Но если взять максимальные возможности Феди, то, безусловно, это большой игрок. И важно то, что он харизматичная личность. (Дмитрий СИМОНОВ)

В текущем сезоне Смолов провел 12 матчей во всех клубных турнирах, забил 8 голов и отдал три результативные передачи. За сборную России он сыграл в семи матчах и забил 4 мяча.

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