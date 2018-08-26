Алексей Шпрыгин: "Фанаты оскорбляли Черчесова во время матча "Спартак" - "Динамо"? Никуда от этого не уйти"

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что избавиться от мата на стадионах невозможно. Вчера в матче 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" (2:1) болельщики выкрикивали оскорбления в адрес друг друга, а также Станислава Черчесова.

Александр Шпрыгин: "Я хоть и за "Динамо", но спартаковцы круто спели. Такого в России еще не было"

- Были и негативные моменты. Много мата и свист в адрес Черчесова.

- Дерби отличаются особой принципиальностью и почти везде в странах Европы, какой бы там не был уровень комфорта и безопасности зрителей, на матче принципиальнейших и давних соперников, никуда от этого не уйти. Как бы печально это ни звучало. Можно минимизировать, но совсем от этого не избавишься. Футбол всегда такие вещи сопровождают.

- Трибуна "Динамо" оскорбляла Ташаева.

- Я не считаю, что игроков можно обвинять из-за перехода в другую команду. Для них это работа, спорт. Если игрок много лет отыграл в одном клубе, то он заслуживает уважения, но не надо требовать чтобы играл в нем постоянно. Если другая команда предлагает ему лучшие условия, он естественно перейдет, даже если это кому-то не нравится.

В Европе уже клубный патриотизм в большей степени отсутствует. Если такое происходит, на матчах футболист подвергается со стороны торсиды оскорблениями и гонениями. В переходе Ташаева ничего сверхъестественного нет, чтобы люто его ненавидеть и про него что-то скандировать. Это мое мнение. А общее мнение такое, что он признавался в любви к "Динамо", жарил шашлыки перед матчем со "Спартаком", показывал принципиальность в игре.

Потом перешел и спокойно надел футболку другого цвета, и это вызвало негатив. От типичных кричалок тоже никуда не уйти. Какие законы не прими, какие меры безопасности на стадионе не сделай. На таких матчах очень сложно этого избежать.

- Это влияет на посещаемость или нет?

- Вчера на посещаемость никак это не повлияло. Есть разговоры, что от этого на стадионы идут меньше женщин и детей. Но вчера девушек на трибунах было много, и они после криков заткнув уши, резко трибуны не покидали. Хотя, конечно в этом хорошего мало, когда дети приходят и слышат такое. Но, к сожалению, на матчах дерби этого не избежать. Это не чисто российская история. В Риме, Манчестере, Лондоне играют команды из одного города, многолетние соперники и такое происходит всегда. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,

календарь и результаты матчей, расписание по турам