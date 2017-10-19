Алексей Еременко – о дисквалификации брата: "Видно, кто в трудную минуту оказался рядом, а кто бросил"

Бывший полузащитник "Рубина" и "Сатурна" Алексей Еременко сообщил, что его брат, экс-хавбек ЦСКА Роман Еременко находится в отличной форме, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию УЕФА из-за проваленного допинг-теста (в пробе игрока были обнаружен кокаин. – Прим. "СЭ"). Отстранение бывшего игрока армейцев рассчитано до 6 октября 2018 года.

– Последний год был очень непростым. Но он духом не падает. Есть цель – вернуться в футбол. Уже через семь месяцев он сможет приступить к тренировкам в любом клубе. А так Рома потихоньку поддерживает форму. Мы понимаем, что полтора года бегать по 20 километров смысла нет. Вот когда останется полгода, тогда можно будет конкретно набирать форму.

А так с мячом он постоянно возится. В Хельсинки постоянно собираемся по выходным, много русских приходит поиграть. Это полезно для Ромы. Думаю, все будет нормально.

– Роман не потерял жажды к футболу?

– Ни в коем случае. Ему нелегко смотреть по телевизору, когда ЦСКА играет в Лиге чемпионов. Вся эта ситуация произошла в тот момент, когда он был в большом порядке. Думаю, что Рома вернется очень сильным. Ему еще повезло, что у него тело не как у меня. Я за год без футбола весил бы килограмм двести! (смеется) А он ни одного не набирает, но и не теряет. Это большой плюс.

– Вы сказали, что довольно скоро он сможет тренироваться с командой. Речь идет о какой-то конкретике?

– Пока нет. Это согласно положению о его отстранении. Сейчас же ему вообще нельзя находиться ни с одной командой. Рома как брошенка. Да, человек виноват, но такое жесткое наказание… Как будто он человека убил. Если решили наказать, то сделайте хотя бы так, чтобы он приносил пользу футболу. Может, тренировал детей. Брат – не рядовой игрок, у него высокий класс и большой опыт, который может пригодиться. Он может многому научить. А так просто взять и вычеркнуть человека на два год… Я не понимаю.

– Роман продолжает общение с кем-нибудь из ЦСКА?

– Бывает, что звонят Роме, узнают, что да как. Видно, кто в трудную минуту оказался рядом, а кто бросил. Люди познаются в беде. (Павел ГУРЕВИЧ)

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