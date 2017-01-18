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Александру Бурчану: "Раньше мне сильно "сносило крышу"

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Новичок "Арсенала" Александру Бурчану в интервью "СЭ" рассказал, что с возрастом стал стараться действовать на поле менее жестко. Румынский хавбек добавил, что прозвище Гаттузо получил в молодые годы.

 
5 марта 2014 года. Бухарест. Румыния - Аргентина - 0:0. Лионель МЕССИ (№10) и новичок "Арсенала" Александру БУРЧАНУ.Александру Бурчану: "Мне почти 32. Хочу доказать, что я еще могу"

– Вы славитесь жесткой манерой игры и частенько получаете карточки. Причем не только желтые...

– Не стал бы преувеличивать. Раньше, да, мне порой "сносило крышу". Играл мускулами и сердцем, но без головы. Однако со временем стал на поле умнее.

– Значит, прозвище Гаттузо вам уже не подходит?

– Так меня называли в молодые годы. Но если болельщикам нравится, пусть зовут. В любом случае до итальянца мне далековато. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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