Александру Бурчану: "Раньше мне сильно "сносило крышу"

Новичок "Арсенала" Александру Бурчану в интервью "СЭ" рассказал, что с возрастом стал стараться действовать на поле менее жестко. Румынский хавбек добавил, что прозвище Гаттузо получил в молодые годы.

– Вы славитесь жесткой манерой игры и частенько получаете карточки. Причем не только желтые...

– Не стал бы преувеличивать. Раньше, да, мне порой "сносило крышу". Играл мускулами и сердцем, но без головы. Однако со временем стал на поле умнее.

– Значит, прозвище Гаттузо вам уже не подходит?

– Так меня называли в молодые годы. Но если болельщикам нравится, пусть зовут. В любом случае до итальянца мне далековато. (Филипп ПАПЕНКОВ)