Александр Ташаев: "Зобнин говорил: "В "Спартаке" такие иностранцы классные". Мне особо не верилось"

Новичок "Спартака" Александр Ташаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что игроки красно-белых оказались хорошими и доброжелательным ребятами.

- Какие советы вам давал Роман Зобнин, которого вы отлично знаете еще по игре за "Динамо"?



- О, их много. Он вообще приглашал меня, звал в "Спартак". Говорил о клубе только самое хорошее. Понятно, что мнение Ромы было для меня важным. Хорошо его знаю, видел его прогресс в "Спартаке". Кстати, общались с ним сегодня. Он отдыхает. Но уже начинает потихоньку работать по программе. Ждет начала сезона.

- Мы слышали, как Квинси Промес на тренировке сказал вам: "Удачи, брат". Приняли вас хорошо?



- Да. Был очень удивлен. Даже не думал, что здесь все ребята такие хорошие, доброжелательные. Все замечательно относятся. Большое им спасибо за это. Ребров, Глушаков, Джикия, Тимофеев и другие много подсказывают, помогают. Бразильцы – лучезарные. Зобнин говорил: "У нас такие иностранцы классные". Мне особо не верилось. А сейчас сам в этом убедился. Команда дружная.



- Вам уж и отличиться в игре удалось.



- Чему очень рад. А с Квинси, к слову, мы уже договорились, что если будем выходить вместе на поле, то можем при определенных ситуациях меняться флангами. Это здорово, что мы оба можем играть и справа, и слева. Соперникам будет некомфортно, если игрок постоянно от них уходит.

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