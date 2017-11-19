Александр Тарханов: "В плане эмоций матч с "Автомобилистом" пошел нам на пользу"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Уфы" сказал, что на команду позитивно повлияла благотворительная игра против "Автомобилиста". В рамках акции футбольный и хоккейный клубы собрали около 500 тысяч рублей - все средства были направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой учатся дети с диагнозом ДЦП.

- Как команда провела перерыв на матчи сборных?

- Сыграли с "Автомобилистом" в хоккей и футбол. Также сыграли товарищеский матч с "Амкаром" (2:1), - сказал Тарханов во флеш-интервью.

- Какую роль игра с хоккеистами сыграла в психологии команды?

- Матч был благотворительный. Я сам играл, получил удовольствие.

- Не выбил ли этот матч команду из игрового ритма?

- На следующий день сыграли с "Амкаром", выглядели достаточно неплохо - выиграли со счетом 2:1. В плане эмоций он пошел на пользу.

Трансляция матча "Уфа" - "Урал"