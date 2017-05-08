Александр Тарханов: "Даже прокомментировать игру "Урала" во втором тайме не получается"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) отметил, что команда не готова психологически из-за результатов в предыдущих играх. Специалист подчеркнул, что "Урал" хорошо смотрелся только в первом тайме минувшей встречи.

– В первом тайме хорошо играли, надежно, – сказал Тарханов. – Могли забить больше, чем один мяч. Во втором тайме какой-то непонятный футбол показали. Два заброса – два гола в наши ворота. В первом тайме все выполняли, после перерыва перестали выполнять. Даже комментировать это как-то не получается...

– Команда отошла эмоционально от финала Кубка или это сказалось сегодня?

– Все сказывается. И финал Кубка, и удаления неправильные в матче с "Зенитом". Психологически команда не готова наносить удары. Хотя в первом тайме хорошо выглядели.

– Почему не вышли вместе Павлюченко и Ильин в стартовом составе?

– Это два нападающих, а соперник выставил пять хавбеков. Они бы тогда имели преимущество в отборе.

– Довольны игрой Манучаряна сегодня? Это уже тот самый Манучарян?

– Он много пропустил. Но он уже лучше выглядит, чем в тех играх, когда выходил на замену.

– Табидзе – железный игрок стартового состава?

– Да. Он качественно играет, не допускает ошибок.

– Он вытеснил Дингу окончательно?

– Они оба молодые игроки, так что посмотрим. (Алексей МАСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"