Александр Тарханов: "Даже прокомментировать игру "Урала" во втором тайме не получается"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) отметил, что команда не готова психологически из-за результатов в предыдущих играх. Специалист подчеркнул, что "Урал" хорошо смотрелся только в первом тайме минувшей встречи.
– В первом тайме хорошо играли, надежно, – сказал Тарханов. – Могли забить больше, чем один мяч. Во втором тайме какой-то непонятный футбол показали. Два заброса – два гола в наши ворота. В первом тайме все выполняли, после перерыва перестали выполнять. Даже комментировать это как-то не получается...
– Команда отошла эмоционально от финала Кубка или это сказалось сегодня?
– Все сказывается. И финал Кубка, и удаления неправильные в матче с "Зенитом". Психологически команда не готова наносить удары. Хотя в первом тайме хорошо выглядели.
– Почему не вышли вместе Павлюченко и Ильин в стартовом составе?
– Это два нападающих, а соперник выставил пять хавбеков. Они бы тогда имели преимущество в отборе.
– Довольны игрой Манучаряна сегодня? Это уже тот самый Манучарян?
– Он много пропустил. Но он уже лучше выглядит, чем в тех играх, когда выходил на замену.
– Табидзе – железный игрок стартового состава?
– Да. Он качественно играет, не допускает ошибок.
– Он вытеснил Дингу окончательно?
– Они оба молодые игроки, так что посмотрим. (Алексей МАСИМОВ)