Александр Ширко: "Глушаков и с "Ахматом" не играл. Ничего не меняется"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко – состоянии красно-белых в преддверии матча 28-го тура РФПЛ​ с "Амкаром"​, который состоится завтра в 14.00 по московскому времени на стадионе "Звезда" в Перми.

– Насколько на москвичах может сказаться отсутствие Глушакова?

– Он в прошлой встрече на поле не выходил, так что ничего не меняется. А что происходит в коллективе… Видимо, все это – продолжение цепочки проблем, возникших внутри команды. В любом случае, Денис – капитан и лидер "Спартака", наверняка смог бы помочь партнерам настроиться.

– Сумеет ли "Спартак" выйти из психологической ямы на самом важном отрезке сезона?

– Я бы не сказал, что дело в психологии. На мой взгляд, физическое состояние футболистов далеко от идеала – это видно по матчам. Ну и, как мне кажется, внутри есть шероховатости, которые не позволяют действовать в полную силу.

– Чего же в таком случае ждать от москвичей в Перми?

– Судя по последним встречам, придется непросто. Надеюсь, что красно-белые все-таки возьмут себя в руки. Обязательно нужно побеждать и оставаться в гонке за высокие места. Правда, ничья – очень вероятный результат, но надеюсь на победу.

– На Урал также не полетел защитник Сердар Таски…

– Команда, которая борется за медали, не имеет права из-за потери одного-двух игроков становиться уязвимой и жаловаться на судьбу. В любом составе красно-белые должны биться за три очка. (Арман МКРТЧЯН)