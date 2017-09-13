Александр Селихов: "Акинфеев - лучший вратарь России"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов считает, что капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев является лучшим голкипером в стране. По его словам, ближайшим резервом Акинфеева в национальной команде являются Андрей Лунев и Александр Беленов.

- По крайней мере Игорь самый стабильный точно, - цитирует RT Селихова. - Вся критика в его адрес – глупости. Он многое сделал для сборной и для своего клуба.

Кто является ближайшим резервом Акинфеева? Мое мнение – Андрей Лунев и Александр Беленов. Себя там пока не вижу.