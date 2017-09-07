Александр Самедов: "У "Спартака" была конкретика по Гараю"

В среду в гостях у "СЭ" побывал полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов. Игрок красно-белых рассказал о том, как команда реагирует на трансферные слухи.

– Болельщикам Педро Роша пока мало знаком. А вы собирали о нем информацию?

– Отвечу коротко: нет.

– Но вряд ли трансферная сага обошла коллектив стороной. Нельзя же оставаться спокойным, когда каждый день что-то пишут.

– Согласен, информацию трудно игнорировать совсем. Кто-то больше читает, кто-то меньше, но слухи до ребят доходят. Как их оценивать? Наверное, это не совсем наше дело. Насколько знаю, имелась конкретика по Гараю, но, что там потом случилось, лучше спрашивать не у меня. Вряд ли футболисты могут повлиять на такие процессы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Александра Самедова