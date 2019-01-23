Александр Максименко: "Меня стали чаще узнавать на улице"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко сказал, что его стали чаще узнавать болельщики.

- Как изменилась ваша жизнь за последний год?

- Стали чаще узнавать на улице. Всплыли какие-то старые знакомые, появились псевдородственники, из серии "знаю твоего отца, раньше общался с тобой! ". Но я отсекаю такое общение. Есть настоящие друзья. (Дмитрий Зеленов)

Полное интервью Александра Максименко – здесь