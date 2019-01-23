Александр Максименко: "Меня стали чаще узнавать на улице"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко сказал, что его стали чаще узнавать болельщики.
- Как изменилась ваша жизнь за последний год?
- Стали чаще узнавать на улице. Всплыли какие-то старые знакомые, появились псевдородственники, из серии "знаю твоего отца, раньше общался с тобой! ". Но я отсекаю такое общение. Есть настоящие друзья. (Дмитрий Зеленов)
Полное интервью Александра Максименко – здесь
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Кому из лидеров РПЛ больше всех требуется усиление состава этой зимой?
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-vratarya-spartaka-aleksandra-maksimenko-o-zvezdnoy-bolezni-blagodarnosti-karrere-i-otstavanii-ot-zenita-v-rpl-1503877/
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