Александр Кокорин: "Свадьба удалась!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что отпуск он провел в Дубае и на Мальдивских островах. По его словам, в ОАЭ, где команда Роберто Манчини будет готовиться ко второй части сезона, сейчас не так жарко.
– Поделитесь настроением после отпуска?
– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.
– "Селтик" изучали? Может быть, их матчи смотрели?
– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.
– Где провели отпуск?
– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.
– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?
– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!
– Как вам Северная Осетия?
– Бомба!
– Свадьба удалась?
– Да! (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Одержимый
Что-то СЭ не туда тянет, то про Аршавина с его личной жизнью, теперь про Кокорина, про отпуска, есть же и спортивные новости, а эти пусть обсуждают другие газеты блин!
14:53
Митяй Антибомж
А вопрос журналиста про Селтик - это что-то с чем-то. Я так и представляю себе картину: Кокошин сидит бухущий на Мальдивах и Селтик изучает ))
13:13
Митяй Антибомж
Мы рады! Свадьба Чочиева, которую посетил личным визитом сам Кокоша, удалась! Ура!
13:12
NF
На черта нам его свадьба?..
12:47
shpasic
баламошка, вчера расист, сегодня - террорист. страшно представить, какие новости будут завтра.
12:22
баламошка
– Как вам Северная Осетия? – Бомба!//////////////Бомжи вырастили террориста)
11:01