10:59 | Футбол — РФПЛ

Александр Кокорин: "Свадьба удалась!"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что отпуск он провел в Дубае и на Мальдивских островах. По его словам, в ОАЭ, где команда Роберто Манчини будет готовиться ко второй части сезона, сейчас не так жарко.

– Поделитесь настроением после отпуска?

– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.

– "Селтик" изучали? Может быть, их матчи смотрели?

– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.

– Где провели отпуск?

– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.

– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?

– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!

– Как вам Северная Осетия?

– Бомба!

– Свадьба удалась?

– Да! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Новые приключения Шурика. Почему нужно оставить Кокорина в покое

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Одержимый

Что-то СЭ не туда тянет, то про Аршавина с его личной жизнью, теперь про Кокорина, про отпуска, есть же и спортивные новости, а эти пусть обсуждают другие газеты блин!

14:53

Митяй Антибомж

А вопрос журналиста про Селтик - это что-то с чем-то. Я так и представляю себе картину: Кокошин сидит бухущий на Мальдивах и Селтик изучает ))

13:13

Митяй Антибомж

Мы рады! Свадьба Чочиева, которую посетил личным визитом сам Кокоша, удалась! Ура!

13:12

NF

На черта нам его свадьба?..

12:47

shpasic

баламошка, вчера расист, сегодня - террорист. страшно представить, какие новости будут завтра.

12:22

баламошка

– Как вам Северная Осетия? – Бомба!//////////////Бомжи вырастили террориста)

11:01