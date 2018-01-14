Александр Кокорин: "Свадьба удалась!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, что отпуск он провел в Дубае и на Мальдивских островах. По его словам, в ОАЭ, где команда Роберто Манчини будет готовиться ко второй части сезона, сейчас не так жарко.



– Поделитесь настроением после отпуска?

– Отлично себя чувствую! Сейчас проверим, в какой я форме. На сборы еду с хорошим настроением.

– "Селтик" изучали? Может быть, их матчи смотрели?

– Пока нет. Все это впереди, переключаемся на работу. Сейчас начнем готовиться к этому сопернику.

– Где провели отпуск?

– Отлично провел время – сначала в Дубае, а потом на Мальдивских островах.

– Каково это – сначала отдыхать в Дубае, а потом возвращаться туда работать?

– В этом году там холодновато, поэтому тренироваться будет хорошо. Жары нет: для работы – это супер!

– Как вам Северная Осетия?

– Бомба!

– Свадьба удалась?

– Да! (Сергей ЯРЕМЕНКО)