Александр Егоров: "Видеоповторы - это неизбежность. С ней нужно смириться"

Известный российский арбитр Александр Егоров, который был назначен исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС, в интервью "СЭ" признался, что сейчас у него много вопросов к системе видеоповторов (ВАР). Тем не менее, он понимает, что введение видеоповторов - это неизбежность.

– Немцы в перерыве одного из матчей бундеслиги ("Майнц" – "Фрайбург". – Прим. "СЭ") семь минут пробивали пенальти… Так что лучше позже, но правильно, - отметил Егоров.

– Кстати о немцах. Как вы относитесь к видеоарбитрам?

– Понимаю, что это неизбежность. С ней нужно смириться. Но у меня пока больше вопросов, чем ответов. Представляете, если вот такая же ситуация, как в Германии, возникнет на чемпионате мира?! Это же задержка трансляции, время, деньги… Хорошо, если справедливое решение принимается моментально. Но бывает иначе. Даже футболисты говорят: "Забиваем гол и не знаем, радоваться ли. Ждем пять минут, вдруг не засчитают". (Александр БОБРОВ)

Полная версия интервью будет опубликована в ближайшее время