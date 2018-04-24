Александр Егоров: "У меня нет вопросов к судейской бригаде по матчу "Анжи" - "Урал". Гол засчитан правильно"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что арбитр Кирилл Левников получил хорошую оценку за работу в матче 27-го тура чемпионата России "Анжи" - "Урал" (0:1). Егоров также добавил, что гол нападающего уральцев Эрика Бикфалви засчитан правильно.

- Никаких вопросов к судейской бригаде у меня нет, гол засчитан абсолютно правильно, - сказал Егоров в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Левников получил хорошую оценку за эту игру. Скандал после матча? Неприятно, что такие вещи происходят. Понятное дело, что это эмоции и никто не хочет проигрывать, но нужно держать себя в руках. Этот инцидент был указан в раппорте и передан в департамент. В ближайшие дни будет вынесено решение.