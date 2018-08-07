Александр Егоров: "Для меня Карасев – один из пяти лучших арбитров чемпионата мира"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам второго тура РПЛ рассказал, как именно будет введена система ВАР в России. Также он оценил уровень судейства Сергея Карасева на чемпионате мира.

– 9 игр пройдут с арбитрами ВАР. Сейчас самое главное – финансирование этого проекта. Определиться с тем, где будет центр ВАР – на одном стадионе, как это было на ЧМ, или на каждом. Сейчас мы начнем проводить тренировки. Я общался с Роберто Розетти, поздравил его с назначением. Он отвечал на чемпионате мира за ВАР, у нас с ним очень хорошие и дружеские отношения. Я ему высказал свои вопросы и он пообещал оказать нам содействие. Розетти может дать нам определенные советы, он же провел ЧМ без технических накладок. Он может рассказать нам, какие первые шаги должны быть. Мы учимся.

– Как относитесь к судейству Сергея Карасева на чемпионате мира?

– Я хочу сказать, что для меня большая честь, что наш арбитр представлял Россию на этом турнире. Что касается количества игр, то тут не угадаешь, сколько матчей будешь судить. Если руководство судейского корпуса чемпионата мира посчитало так, то они исходили из своих решений. Осуждать их не стоит. Надо сосредоточиться на том, что Карасев отсудил игру на ЧМ. У меня к нему никаких вопросов не было. Для меня он входил в пятерку лучших. (Ярослав СУСОВ)