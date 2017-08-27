Александр Довбня: "Если бы Кокорина в прошлом сезоне поддержали, а не поливали, может быть, он дал результат раньше?"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня в интервью "СЭ" отметил, что считал несправедливыми нападки на нападающего "Зенита" Александра Кокорина. По его словам, форвард доказывает сейчас неправоту критиков.

– Считаете, ему не справедливо "доставалось" от прессы и болельщиков раньше?

– Посмотрите сейчас на него. В каком он порядке! А если бы его и в прошлом сезоне поддержали, а не поливали, может быть, он дал результат раньше? Я дружу с Андреем Луневым, интересовался у него про Кокорина.

– И что ответил Лунев?

– Что Кокорин в полнейшем порядке. На тренировках показывает что-то нереальное. А на поле в прошлом сезоне выходил, и у него почему-то игра не шла. И пресса, болельщики тут же начинали его прикладывать, ругать! Может быть, из-за этого у Кокорина и пропадала уверенность в своих силах? Когда человека постоянно прессуют, иногда трудно с этим справится. Наоборот, нужно быть добрее, побольше позитива!

Понимаете, все ошибаются. Например, слесари тоже могут сделать что-то не так. Просто об этом газеты не пишут. Но по факту безгрешных людей не бывает. Нужно поддерживать, а не засаживать. Будем добрее! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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