Александр Алаев: "Пойду ли на выборы президента РФС? Мне нужно подумать"

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев пока не знает, будет ли избираться на пост главы организации.

– Мне нужно подумать, – сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

В среду прошел исполком РФС. Было объявлено об уходе Виталия Мутко с должности главы организации. При этом Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС еще в конце декабря прошлого года. И.о. президента РФС стал Алаев. Теперь же исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин – до отчетно-выборной конференции РФС, которя пройдет 22 февраля 2019 года. (Андрей Михайлов)

Мутко покидает пост президента РФС. Прядкин - исполняющий обязанности. Live!