Алана Мамаева не будет запрещать мужу общаться с Кокориным

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала, что ее муж многое переосмыслил и осознал. Она верит, что все будет хорошо и не станет запрещать Павлу общаться с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.

– Что бы вы ответили хэйтерам?



– Я не всегда вижу негативные комментарии, – сказала Алана в интервью каналу 360. – У меня нет такого, что я переживаю из-за этого. В начале мне было тяжело не из-за хэйтеров, а из-за личной трагедии. А они капали своими высказываниями. Сейчас я читаю, но меня это не задевает. Стало легче. Плюс Паше дали звонки, он мне позвонил несколько раз, мы с ним поговорили.

Он сказал, что напишет мне письма. Они долго не приходили, но потом все-таки пришли. И он в письмах так все разложил, так все правильно написал. Я поняла, что мой муж многое переосмыслил, осознал, мне стало легче. Я успокоилась, знаю, что все будет хорошо.



Что касается моих требований – Паша согласен с моим списком, сказал, что сделает все. Все эти пункты составлены для воссоединения семьи. Благодаря этому наша семья станет полноценной и счастливой, как мне кажется.



– Вы не запретите Павлу общаться с Александром?



– Нет. Такого точно не будет. Это и для них урок, и для нас. Такого как минимум больше не будет. Обвинять кого-то – идиотизм. Часто слышу о том, что Паша испортил Сашу или Саша испортил Пашу. Никто никого не портил. Они уже не маленькие мальчики, чтоб их портить.



Они же понимают, что делают. Даже если не понимали, вот сидят сейчас, поймут. Но это полный бред. Они не могут влиять друг на друга отрицательно. Но я не могу отрицать, что когда они встречаются, у них вечно какие-то приключения. Может им просто весело, они друг друга поддерживают. Ну и происходит то, что происходит.

Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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