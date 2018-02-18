Алан Дзагоев: "Когда в Европу? Когда позовете"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что пока не задумывался о карьере тренера. Хавбек также добавил, что удобнее всего было играть вместе с бывшим нападающем армейцев, ныне выступающем за "Бешикташ", Вагнером Лавом.

– В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ, – сказал для клубного телеканала Дзагоев. - Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется). Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся.

В ЦСКА мне по игре много кто нравился. Вагнер и Думбья, например. С Карвалью я не играл в его лучшие годы, но даже потом, когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, от которых ты многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.

С кем больше всего общаюсь из игроков? С Владимиром Габуловым мы часто близко общаемся. Также еще общаюсь со Спартаком Гогниевым и Кириллом Панченко.