Алан Дзагоев: "Когда в Европу? Когда позовете"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что пока не задумывался о карьере тренера. Хавбек также добавил, что удобнее всего было играть вместе с бывшим нападающем армейцев, ныне выступающем за "Бешикташ", Вагнером Лавом.
– В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ, – сказал для клубного телеканала Дзагоев. - Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется). Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся.
В ЦСКА мне по игре много кто нравился. Вагнер и Думбья, например. С Карвалью я не играл в его лучшие годы, но даже потом, когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, от которых ты многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.
С кем больше всего общаюсь из игроков? С Владимиром Габуловым мы часто близко общаемся. Также еще общаюсь со Спартаком Гогниевым и Кириллом Панченко.
Опрос
- Алан Дзагоев
- Владимир Габулов
- ЦСКА (футбол)
- Вагнер Лав
- Сейду Думбья
- Рикарду Карвалью
- Бешикташ (Футбол)
- Спартак Гогниев
- Зико / Артур Коимбра
- Кирилл Панченко
Талантливый
Из конюшни никто в Европе не нужен! Всех уже продали по 2 раза. А оставшиеся инвалиды - Дзагоев, Головин и Сухарян кому-то там нужны только в бредовых снах гинера. Так что, ищи дурака!)
18:54
SPFAN
Размечтался Дзага)
17:31
Alukard1349
В Европе такие по 10 рублей за пучок)тем более хрустальный!Так что сиди в стойле и не вякай)
17:30
snapdragon625
то что ты никому там не нужен это факт,пиарил пиарил тебя Гинер,да только все без толку))
16:02
Igrok Igorek
Кому он там нужен? Из десяти пасаов - один на обострение. На одну нормальную игру - 10 провальных. Кто его такого позовет?
15:52