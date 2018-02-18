14:59 | Футбол — РФПЛ

Алан Дзагоев: "Когда в Европу? Когда позовете"

5

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что пока не задумывался о карьере тренера. Хавбек также добавил, что удобнее всего было играть вместе с бывшим нападающем армейцев, ныне выступающем за "Бешикташ", Вагнером Лавом.

– В каком чемпионате хотел бы я играть? Любой чемпионат топ-4 подойдет - Италия, Испания, Франция и Англия. Серия А или АПЛ? АПЛ, – сказал для клубного телеканала Дзагоев. - Когда в Европу? Когда позовете! (Смеется). Что касается карьеры тренера, то пока не задумывался об этом вопросе. Но как говорится – никогда не зарекайся.

В ЦСКА мне по игре много кто нравился. Вагнер и Думбья, например. С Карвалью я не играл в его лучшие годы, но даже потом, когда он приходил в 2009 году в аренду и полгода отыграл при Зико, то был очень хорош. Много футболистов было, от которых ты многому научился. С кем было удобнее всего играть? С Вагнером.

С кем больше всего общаюсь из игроков? С Владимиром Габуловым мы часто близко общаемся. Также еще общаюсь со Спартаком Гогниевым и Кириллом Панченко.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать
5
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Талантливый

Из конюшни никто в Европе не нужен! Всех уже продали по 2 раза. А оставшиеся инвалиды - Дзагоев, Головин и Сухарян кому-то там нужны только в бредовых снах гинера. Так что, ищи дурака!)

18:54

SPFAN

Размечтался Дзага)

17:31

Alukard1349

В Европе такие по 10 рублей за пучок)тем более хрустальный!Так что сиди в стойле и не вякай)

17:30

snapdragon625

то что ты никому там не нужен это факт,пиарил пиарил тебя Гинер,да только все без толку))

16:02

Igrok Igorek

Кому он там нужен? Из десяти пасаов - один на обострение. На одну нормальную игру - 10 провальных. Кто его такого позовет?

15:52

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!