Ахметов и Жамалетдинов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Рубином"

ЦСКА объявил состав на матч 5-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут нападающий Тимур Жамалетдинов и полузащитник Ильзат Ахметов.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов - Влашич, Бийол, Ахметов - Жамалетдинов, Эрнандес.
Наш состав на #РубинЦСКА! Как вам?#ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Ахметов, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 августа 2018 г.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чалов, Бистрович, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин. pic.twitter.com/wexJ2v2czq