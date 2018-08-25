Ахметов и Жамалетдинов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Рубином"

ЦСКА объявил состав на матч 5-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут нападающий Тимур Жамалетдинов и полузащитник Ильзат Ахметов.

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов - Влашич, Бийол, Ахметов - Жамалетдинов, Эрнандес.