15:11 | Футбол — РПЛ

Ахметов и Жамалетдинов - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Рубином"


ЦСКА объявил состав на матч 5-го тура РПЛ против "Рубина". С первых минут встречу начнут нападающий Тимур Жамалетдинов и полузащитник Ильзат Ахметов

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов - Влашич, Бийол, Ахметов - Жамалетдинов, Эрнандес. 

Рубин - ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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