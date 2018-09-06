Агент: "Почему Фернандеш не играл при Смородской? Он отказался получать зарплату по новому курсу рубля"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша ответил на критику со стороны бывшего президента клуба Ольги Смородской​, которая считает, что португальцу вообще не нужно предлагать новый контракт.

– Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская вообще считает, что Фернандешу очень рискованно предлагать новый контракт – мол, расслабится и перестанет играть…

– Ее можно понять. Это же при ней Мануэл не выходил на поле. Разве не она решила, что Фернандушу лучше выступать за второй состав? Поэтому Смородской сейчас нужно как-то оправдаться за те действия. Я ничего нового от нее не услышал. Просто она хочет показать, что тогда была права. Правда, время расставило точки над "i". Благодаря Палычу (Юрий Семин. – Прим. "СЭ") все увидели: Мануэл великолепный игрок!

– Можете объяснить, почему при Смородской хавбек Фернандеш оказался на лавке?

– Да, могу. Здесь нет никакого секрета. По нефутбольной причине. Смородская вызвала сначала меня, потом его и заявила, что она хочет, чтобы Ману согласился получать зарплату по другому курсу рубля. Фернандеш отказался, потому что все было прописано в соглашении с клубом. И вот после этого Смородская его и наказала, запретила выступать за первую команду. Мануэл уважал свой контракт, а его лишили футбола. Почему он должен был отказаться от того, о чем ранее договорился с "Локо"? Дело не в том, что Мануэл тогда не тянул как футболист. Мы же видим, как он выглядит при Палыче. (Виталий Айрапетов)

Агент: "Фернандеш отказался получать зарплату по новому курсу рубля. За это Смородская лишила его футбола" //

Ольга Смородская: "Пусть Фернандеш радуется, что ему вообще контракт предлагают!"