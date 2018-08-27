Агент - о трансфере Сигурдссона в ЦСКА: "Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет"

Бьярки Гунллаугссон, официальный представитель полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона, рассказал "СЭ" о ходе переговоров по трансферу 19-летнего исландца в ЦСКА.

– Переговоры между клубами еще ведутся, но пока нет никакой ясности. Если в течение двух дней клубы не договорятся, сделки не будет, - сказал Гунллаугссон.

Накануне Сигурдссон отказался обсуждать возможный переход в ЦСКА.

- Посмотрим, что произойдет. Сейчас я не хочу об этом думать, - сказал Сигурдссон в интервью Fotbollskanalen. - Я на сто процентов сосредоточен на следующем матче.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил за хавбека 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Швеции, на его счету три гола и три результативных передачи. (Игорь НОВИКОВ)

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