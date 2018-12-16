Агент Фернандеша не подтвердил интерес к футболисту со стороны "Истанбул Башакшекир"

Известный футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, в разговоре с корреспондентом "СЭ" не подтвердил, что к хавбеку проявляет интерес "Истанбул Башакшекир". По информации Fanatik железнодорожники могут принять предложение лидера чемпионата Турции уже на следующей неделе.

- У Мануэла действующий контракт с "Локомотивом", а такую информацию комментировать не буду, - сказал Барбоза.

Контракт 32-летнего португальца с железнодорожниками завершается следующим летом. В ноябре турецкие СМИ сообщали, что в услугах Фернандеша заинтересован "Галатасарай". (Евгений Белоусов)

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