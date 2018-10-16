Адвокат Мамаева прокомментировал будущее футболиста в "Краснодаре"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, выразил надежду, что клуб дождется официальной и окончательной позиции предварительного следствия и определения судьбы Павла.

- Проходила новость, что Мамаева могут оштрафовать чуть ли не на годовую зарплату, если он будет пропускать матчи "Краснодара".

- Здесь речь идет не о штрафе, а о том, что в случае расторжения договора в связи с невозможностью исполнения игроком своих профессиональных обязанностей, не исключено наложение денежного взыскания, которое предусмотрено контрактом. Это действительно значительно превышает его годовой заработок и может тяжким бременем лечь на семью Павла.

- Переговоры с "Краснодаром" идут?

- Не могу обсуждать, поскольку этим вопросом не занимаюсь. Надеюсь, что клуб дождется официальной и окончательной позиции предварительного следствия и определения судьбы Павла. Будет ли он привлечен к уголовной ответственности или будет прекращено дело за примирением сторон, и Мамаев окажется в состоянии продолжить свою профессиональную карьеру. (Александр Рогулев)