Адвокат Мамаева - о предъявленных футболисту обвинениях: "Павел хулиганских действий не совершал"

После того, как в четверг полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву были предъявлены обвинения по статьям 116 "Побои" и 213 "Хулиганство" УК РФ его адвокат Игорь Бушманов выразил несогласие со следствием.

- Павел чувствует себя вполне нормально, защищается. Высказывает свою позицию, - сказал Бушманов. - Готовится к завтрашнему судебному заседанию. Ему приятна поддержка, которую оказывают публичные лица и его знакомые. Человек оказался в непростой жизненной ситуации, поэтому любая поддержка для него очень важна.

- Чем его кормят в СИЗО? Чем он занимается?

- Этого не выяснял. Каких-то жалоб об условиях содержания он не высказывал. Отношение ровное - и к нему, и с его стороны. Все в рамках распорядка, установленного в следственном изоляторе.

- Ожидаете, что в пятницу Мамаева освободят из-под стражи?

- Нет. Более того, Павлу предъявлено обвинение в совершении трех преступлений. Речь идет о двух эпизодах нанесения побоев и о совершении хулиганства. Мы свою позицию высказали по каждому из вменяемых обвинением преступлений - в том числе, о том, что мой клиент хулиганских действий не совершал. К ним непричастен.

- Если Павла выпустят...

- Мы не строим иллюзий по поводу пятничного заседания, но, в любом случае, настроены активно защищаться, обоснованно представлять свою позицию.

Безусловно, рассчитываем на то, что наша позиция о мере пресечения будет услышана судом, и что подзащитному будет предоставлена возможность находиться в семье на весь период расследования, который, учитывая резонанс, может продлиться несколько месяцев. (Андрей Михайлов)