Адвокат Кирилла Кокорина: "Нас никто не слушает. Вряд ли ребята выйдут из СИЗО до 8 февраля"

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, высказался об итогах заседания в Московском городском суде, на котором рассматривались апелляции о продлении сроков ареста Кириллу, его брату, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, а также Александру Протасовицкому до 8 февраля 2019 года.

Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся в столичном СИЗО "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство". 8 октября они избили Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Все всё видели, мы сказали все, что хотели, на процессе. Если нас никто не слушает – нет смысла комментировать, – сказал Барик.

– Теперь у Кокориных, Мамаева и Протасовицкого окончательно пропали шансы на выход из СИЗО до Нового года?

– Да, к сожалению.

– Возможно ли их освобождение из под стражи до 8 февраля?

– Правовая возможность есть. Но это вероятно лишь теоретически. На практике так вряд ли произойдет. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live