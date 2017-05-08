Аблай Мбенг: "Так уж получается, что я часто забиваю важные голы"

Нападающий "Терека" Аблай Мбенг отметил, что перед матчем 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) чувствовал, что поразит ворота питерцев. В связи с этим результатом "Зенит", отстающий от "Спартака" на 11 очков, лишился математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

– Так уж получается, что я часто забиваю важные голы, которые приносят победы, – сказал Мбенг. – В прошлом чемпионате удался удар через себя, благодаря которому "Терек" обыграл "Спартак" с результатом 2:1, потом сделал счет 3:2 на последних минутах матча с "Анжи", а в конце минувшего апреля мой гол стал единственным в казанской встрече с "Рубином".

– В последних трех турах на вашем счету 4 гола. Таким образом, удалась такая же серия, как и в мае 2015 года, когда вы только прибыли в "Терек" и прогремели дублем в ворота "Спартака". Мбенг – весенний бомбардир?

– Тогда тренер оказал мне доверие, трижды подряд включив в стартовый состав. Теперь примерно такая же история. Весь сезон я постоянно выходил на замену, но в последних четырех матчах появлялся с первых минут. Это придало мне уверенность и послужило прекрасной мотивацией.

– Вы оставались в запасе, потому что результативно действовал Балай?

– Конечно. Какой смысл было убирать из состава нападающего, который забивает голы? Кроме того, в составе есть Садаев. Тренеру приходилось выбирать.

– Довольны концовкой сезона?

– Скажу иначе: испытал облегчение. Пять голов в чемпионате, которые есть теперь у меня на счету – мой лучший показатель в России.

– В ноябре 2015-го вы рассказали, что перед матчем со "Спартаком" все вокруг твердили, что вы снова поразите его ворота. В конце концов, вы сами в это поверили – и мысль материализовалась. Теперь перед матчем с "Зенитом" чувствовали нечто подобное?

– Да. И сказал об этом Маурисиу (полузащитнику, перешедшему из "Терека" в "Зенита" зимой 2016 года. – Прим. А.П.). Он начал меня подначивать: "Неужели ты думаешь, что забьешь? У "Зенита" такие классные защитники". "Конечно, забью", – ответил я. Для меня этот матч был своего рода вызовом судьбы. Ведь "Зенит" – российский гранд. Гол в его ворота будут вспоминать, и это хорошо для карьеры.

– На сенегальском сайте galsenfoot.com видео с вашим голом разместили под заголовком "Аблай Мбенг распял "Зенит".

– "Распял" – это слишком сильно сказано. Такой заголовок, видимо, дали потому, что "Зенит" потерял в турнирной таблице второе место и рискует остаться без Лиги чемпионов.

– Сложилось впечатление, что мяч после подставленной вами ноги буквально завернул в ворота. Повезло?

– Голам всегда хоть немного, да сопутствует удача. Подставив ногу, я просто стремился направить мяч так, чтобы до него не дотянулся вратарь.

– Получили поздравления?

– Множество. В том числе из Сенегала. В "Тереке" лично поздравил тренер, а президент Даудов прислал смс-сообщение.

– 17 мая предстоит встреча с любимым вами "Спартаком". Нет предчувствия?

– Пока рано. До того у нас еще игра в Томске. (Александр ПРОСВЕТОВ)

Полностью интервью Мбенга