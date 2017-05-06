ЦСКА сложил чемпионские полномочия, "Спартаку" до золота - 1 очко

После победы в домашнем матче 27-го тура чемпионата России над "Томью" (1:0) лидер премьер-лиги "Спартак" за три тура до конца сезона сохранил отрыв от занимающего второе место чемпиона-2015/16 ЦСКА в 10 очков (63 против 53). Таким образом, армейцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице.

"Спартаку" для победы в турнире осталось набрать одно очко. При этом уже завтра красно-белые могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, даже не выходя на поле – если "Зенит" (52 очка) не победит в домашней игре против "Терека". Воскресный матч в Санкт-Петербурге начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"