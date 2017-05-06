ЦСКА сложил чемпионские полномочия, "Спартаку" до золота - 1 очко

После победы в домашнем матче 27-го тура чемпионата России над "Томью" (1:0) лидер премьер-лиги "Спартак" за три тура до конца сезона сохранил отрыв от занимающего второе место чемпиона-2015/16 ЦСКА в 10 очков (63 против 53). Таким образом, армейцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице.
"Спартаку" для победы в турнире осталось набрать одно очко. При этом уже завтра красно-белые могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, даже не выходя на поле – если "Зенит" (52 очка) не победит в домашней игре против "Терека". Воскресный матч в Санкт-Петербурге начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Adios Amigos R...
ЦСКА - удачи.
21:44
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
"1 ОЧКО", напечатанное в заголовке, как--то заманчиво звучит с точки зрения ПРОКТОЛОГА.....
21:42
spetrov
Mark Krass, им даже в почти уже чемпионский год ЦСКА покоя не дает. :) Секта. :)
21:14
spetrov
Русский, да вы это каждый раз говорите. Правда, какждый раз ошибаетесь, но вас это почему-то не смущает, и вы продолжаете проявлять настойчивость, достойную лучшего применения.
21:11
Русский
ЦСКА теперь долго золота не видать. Лет сорок точно!
21:06
П_о_в_а_р
А вот оно от чего кони горят весь день сегодня.))) Бугага.))
21:05
Мару_Саймон
Какие-то гомокоманды в лидерах РФПЛ. Что спартак, что зенит, что цска. Болельщики все как один либо латентные, либо открытые гомики. Даже в кричалках все слышнно. Кто у кого что должен там сосать:)
21:00
shpasic
математической-то возможности лишились, но можно ещё в кабинетах пошустрить или под столом кому надо дать)
20:59
Mark Krass
qwe20, празднуй ухлое свое чемпионмтво, убогий, забудь уже про ЦСКА.))
20:58
qwe20
конина бездарно профукала чемпионство. и еще дважды без шансов проиграли Спартаку.
20:56