Абель Эрнандес: "На нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и в игре с "Уралом"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей игры шестого тура российской премьер-лиги против "Урала". Встреча пройдет сегодня на "ВЭБ Арене", начало - 16.30 по московского времени.
- Прекрасно понимаю, что на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол, и нам нужно уметь разбивать их защиту, давить, находить пути к воротам, - цитирует Эрнандеса пресс-служба ЦСКА. - Скорее всего, так будет и сегодня.
ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 (мск)
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https://twitter.com/pfc_cska/status/1035787087348465665?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fsport24.ru%2Fnews%2Fhockey%2F2018-09-01-avangard-predlozhil-ugadat-imya-novichka-komandy-po-emodzi-vozmozhno-eto-kris-verstig