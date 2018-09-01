Абель Эрнандес: "На нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и в игре с "Уралом"

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей игры шестого тура российской премьер-лиги против "Урала". Встреча пройдет сегодня на "ВЭБ Арене", начало - 16.30 по московского времени.

- Прекрасно понимаю, что на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол, и нам нужно уметь разбивать их защиту, давить, находить пути к воротам, - цитирует Эрнандеса пресс-служба ЦСКА. - Скорее всего, так будет и сегодня.

ЦСКА – "Урал": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 1 сентября 2018, онлайн-трансляция в 16.30 (мск)