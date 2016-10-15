Массимо Каррера: "Вышел в цивильном костюме, потому что в спортивном холодно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Ростовом" (1:0) в матче чемпионата России рассказал, почему выбрал новую схему на эту игру, передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Тренер добавил, что его команде предстоит еще много работать.

– Эта победа идет на пользу после трех поражений. Но если мы позволяем соперникам создавать моменты, когда они играют вдевятером, значит, нам надо очень много работать. Почему не играл Ещенко в основе? Я хотел играть 3-4-1-2, попробовал Зобнина в этой позиции, он смотрелся хорошо. Почему вышел в цивильном костюме? Просто в спортивном костюме холодно.

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"