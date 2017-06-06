Квинси Промес: "В моем доме никто не побеждал меня в FIFA"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме выложил очередное видео. В нем голландец ответил на несколько вопросов, выбрав один из двух вариантов ответов.

– Москва или Амстердам?

– Амстердам.

- "Реал" или "Барселона"?

– "Барселона".

– Криштиану Роналду или Месси?

– Месси.

- Xbox или Playstation?

– Playstation.

– Call of Duty или FIFA?

– FIFA. Я лучший игрок в FIFA. В моем доме я просто не побеждён. А приходили многие и кричали…