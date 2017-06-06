Квинси Промес: "В моем доме никто не побеждал меня в FIFA"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме выложил очередное видео. В нем голландец ответил на несколько вопросов, выбрав один из двух вариантов ответов.
– Москва или Амстердам?
– Амстердам.
- "Реал" или "Барселона"?
– "Барселона".
– Криштиану Роналду или Месси?
– Месси.
- Xbox или Playstation?
– Playstation.
– Call of Duty или FIFA?
– FIFA. Я лучший игрок в FIFA. В моем доме я просто не побеждён. А приходили многие и кричали…
баламошка
Тех, кто его побеждает, Антошка выгоняет из дома.
18:22 6 июня