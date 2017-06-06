16:50 6 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "В моем доме никто не побеждал меня в FIFA"

1

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем Инстаграме выложил очередное видео. В нем голландец ответил на несколько вопросов, выбрав один из двух вариантов ответов.

– Москва или Амстердам?

– Амстердам.

- "Реал" или "Барселона"?

– "Барселона".

– Криштиану Роналду или Месси?

– Месси.

- Xbox или Playstation?

– Playstation.

– Call of Duty или FIFA?

– FIFA. Я лучший игрок в FIFA. В моем доме я просто не побеждён. А приходили многие и кричали…

 

Blood, sweat and tears while answering these dilemmas😭😂❤🎭 #AndreHazes #Moscow

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Июн 6 2017 в 6:33 PDT

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Тех, кто его побеждает, Антошка выгоняет из дома.

18:22 6 июня