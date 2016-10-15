21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

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На 65-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак""Ростов" верное решение принял Владислав Безбородов, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. На Дмитрии Комбарове никто не фолил, он упал в штрафной по собственному желанию, пытаясь заработать пенальти. Арбитр занимал хорошую позицию и правильно разобрался в случившемся. В соответствии с правилами игры Безбородов наказал спартаковца желтой карточкой за симуляцию. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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КОММЕНТАРИИ (6)
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sakusda

Комбаров был первый на мяче! Всё остальное лирика!

22:16

zega

Боброву нужно сходить срочно к окулисту, пеналь был 100%.

22:13

футбол2018

Бобер ПЕНДАЛЬ был!!!!Не надо защищать судейку-иудейку!!

21:58

Петя

100% одиннадцатиметровый в ворота Ростова!

21:52

SaypinS

Platinum1991 истеричка?

21:36

Platinum1991

Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и при приёме Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили??? Так убивают Ростов!!! Безбородов и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев!

21:14

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