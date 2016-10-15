Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 65-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" верное решение принял Владислав Безбородов, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. На Дмитрии Комбарове никто не фолил, он упал в штрафной по собственному желанию, пытаясь заработать пенальти. Арбитр занимал хорошую позицию и правильно разобрался в случившемся. В соответствии с правилами игры Безбородов наказал спартаковца желтой карточкой за симуляцию. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов"