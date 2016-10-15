Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака"

На 65-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" верное решение принял Владислав Безбородов, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. На Дмитрии Комбарове никто не фолил, он упал в штрафной по собственному желанию, пытаясь заработать пенальти. Арбитр занимал хорошую позицию и правильно разобрался в случившемся. В соответствии с правилами игры Безбородов наказал спартаковца желтой карточкой за симуляцию. (Александр БОБРОВ)
sakusda
Комбаров был первый на мяче! Всё остальное лирика!
22:16
zega
Боброву нужно сходить срочно к окулисту, пеналь был 100%.
22:13
футбол2018
Бобер ПЕНДАЛЬ был!!!!Не надо защищать судейку-иудейку!!
21:58
Петя
100% одиннадцатиметровый в ворота Ростова!
21:52
SaypinS
Platinum1991 истеричка?
21:36
Platinum1991
Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и при приёме Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили??? Так убивают Ростов!!! Безбородов и вся эта судейская вакханалия, которую, всеми НЕПРАВДАМИ, защищает Мутко и Николаев!
21:14