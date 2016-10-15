Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо

Фол защитника Федора Кудряшова, совершенный им на Романе Зобнине в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" и оцененный арбитром Владиславом Безбородовым красной карточкой, очень похож на то нарушение правил, которое допустил мароканец Шиба в июне 1998 года в матче чемпионата мира с Бразилией. Тогда в центре поля Роналдо получил удар прямой ногой в бедро. Арбитр той встречи Николай Левников не стал удалять сфолившего с поля, ограничившись предупреждением.
На беду российского судьи на матче присутствовал Зепп Блаттер, только-только ставший президентом ФИФА. Он выразил недовольство тем, что рефери не защитил одну из звезд мирового футбола. Игра стала для Левникова последней на первенстве планеты, и он отправился домой. (Александр БОБРОВ)
Удаление Кудряшова: Безбородов слишком суров
Справедливо ли поступил Безбородов? @AlexBobrovSE разбирает эпизод https://t.co/RrEWQkDfjx pic.twitter.com/3qdbFA52xP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 октября 2016 г.
crazysun78
ну да-ну да... зобнин аля ванга предвидел чудеса в исполнении кудряшева с прямой ногой.. ржунемогу.... хотя прямая красная - на усмотрение судьи.... вторая ж натхо вполне заслуженна... в чем проблема??????
22:20
Cantona~~
А скулят как видим ростовские, вот уж кого кого, а их не хлопали вообще, и сегодня не исключение. На той неделе Ростов от души стебался над прибитым Спартаком, сегодня честное судейство их возмутило.)) Радуйтесь ребятки, на Комбаре пеналь не получили, даже желтую ему влепили, Фернандо заслуженно желтую получил, ну так в чем проблема нытики? ))
22:18
Крым наш!
Подобное судейство и информационная компания Экспресса по прошлому матчу Зенит-Спартак, подрывают веру в российский футбол и спорт в нашей стране в целом. Видимо московский бомонд ведет серьезную потрывную деятельность против государства и народа.
22:17
Cantona~~
Ух ты ж ка, значит удаляем два комментария в которых говорилось о спорности удаления Кудряшова и неназначенном пенальти на Комбарове в качестве обратки Безбородова в сторону Сельмаша. Судейство качественное, игру не рушил судбя, судил честно и то что видел, за это спасибо ему. Если бы так судили в матчах с хабаровской командой бабьего тренера, уфимской командой Ганчаренки (вчера раздвинувшего ноги перед корешками) и Оренбургом, игравшим в том же антистиле что и указанные клубы, то конечно меньше трех удалений каждый бы не получил, грубость и мерзость должна быть наказана. Даешь Вернблюмам красную в дебюте каждого матча.))
22:11
Antonio85
Грубый, но игровой стык. Максимум жёлтая карточка. Болельщик Спартака.
22:09
Проба положительна
Зобнин сам шёл на стык!! Срамтак опозорил себя сам!
22:01
DJKrolik
Да в принципе обе карточки по делу, но я ржал над этими жертвами заговора, как они отбивались от девятерых парней. Даже нисколько не смущает, что Спартак снова на первом месте, с таким характером им не выиграть чемпионат :)
21:54
andrey62
Спартак своего добился,убил Ростов! Но что дальше...Зенит,цска,локо и ком. Молчать не будут и во что мы превратим футбол?
21:47
SIZ170
....БРЕДЯТИНА.... там было максимум касание и симуляция Зобнина..... судья СЛОМАЛ ИГРУ!!!!
21:44
Levbereg
Вообще была желтая, а не красная. Зобнин видел, маневр Кудряшева и сознательно шел на фол. Вторая желтая Наваса- справедлива. Но в любом случае, Безбородов сломал игру. И Спартак здесь не причем вместе с Федуном. И Зенит наверно тоже не причем. Судья всё сломал. А нашим ребятам не расстраиваться. Молодцы. Сегодня не день Ростова просто.
21:43
TooM
Желтая.. так как травма нет.. игрок без проблем продолжил.
21:30
Nevskij
А по-моему, красная однозначно. Хусаинов также думает. Подождем разбора момента судейскими экспертами после тура. Если бы судья не дал красную, его бы запинали. Нормальное судейство в принципе в целом по матчу.
21:29
Nika11
Безбородов убил "Ростов", безбородов убивает футбол. Вон из футбола этих тварей! !
21:23
Nika11
Вот из за таких Безбородовых,нас не любят ни ВАДА,ни ФИФА НИ Олимпийский комитет и вообще не любят нас в мировом спорте.Когда прекратится этот беспредел?
21:20
as77/24
Ну что, свиньи, довольны? Судейство нормалек.
21:19
Против шерсти
Прекратите натягивать свинью на глобус. Роналдо в 1998 был с мячом и там была именно умышленная грубость со стороны марокканца.
21:12
MAYERICK
Давайте паштетные москали печатайте еще и статейки в пользу этого удаление....СТОЛИЧНЫЙ ПАШТЕТ САМЫЙ ВОНЮЧИЙ В МИРЕ......
21:12
SVSH
это удаление очень похоже на удаление за бабки
21:11
Red G. Best
помню тот момент, я обматерил судью с ног до головы! у Зубастика, потом шрам остался
21:11
Platinum1991
ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: "СПАРТАКУ" ПОДСУЖИВАЮТ"! Однозначно, но чтобы ТАК НАГЛО и ПОДЛО это уже ПЕРЕБОР!!! Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака ОПАСНО сблизился и подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! Спартак, из ЧИСТЕЙШЕГО ОФСАЙДА, забивает гол!!! В момент передачи Попова и приёма Глушаков УЖЕ был в ОФСАЙДЕ!!! Безбородов ОПЯТЬ ГРУБО и РЕЗУЛЬТАТИВНО ошибся в пользу Спартака!!! ЭТО СТОПУДОВЫЙ офсайд, а судьи не заметили???
21:11
пошливы
Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...
21:08