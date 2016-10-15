Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо

Фол защитника Федора Кудряшова, совершенный им на Романе Зобнине в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" и оцененный арбитром Владиславом Безбородовым красной карточкой, очень похож на то нарушение правил, которое допустил мароканец Шиба в июне 1998 года в матче чемпионата мира с Бразилией. Тогда в центре поля Роналдо получил удар прямой ногой в бедро. Арбитр той встречи Николай Левников не стал удалять сфолившего с поля, ограничившись предупреждением.

На беду российского судьи на матче присутствовал Зепп Блаттер, только-только ставший президентом ФИФА. Он выразил недовольство тем, что рефери не защитил одну из звезд мирового футбола. Игра стала для Левникова последней на первенстве планеты, и он отправился домой. (Александр БОБРОВ)

Удаление Кудряшова: Безбородов слишком суров