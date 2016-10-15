Сергей Хусаинов: "Безбородов не подсуживал "Спартаку", еще и пенальти не поставил в ворота "Ростова"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал наиболее спорные эпизоды второго тайма матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0). По мнению Хусаинова, главный арбитр встречи Владислав Безбородов никак не повлиял на результат матча своими действиями. Ранее специалист назвал справедливым удаление Федора Кудряшова за фол на Романе Зобнине в компенсированное время первой половины.

– Считаю, Безбородов ошибся, показав желтую карточку Комбарову за симуляцию, – подчеркнул Хусаинов. – Там был пенальти в ворота "Ростова". Комабров не упал по своей вине. Очевидный фол ростовчанина. Конечно, игрок гостей ударил спартаковца по ноге сзади неумышленно, но ведь сбил же его с ритма. Так что это нарушение и 11-метровый. Видимо, Безбородов находился под каким-то психологическим давлением , чтобы ничего не подумали… Не проявил последовательности.

А вот вторая желтая карточка Сесару Навасу показана верно. Ростовчанин не пытался сыграть в мяч и умышленно фолил. "Горчичник" стопроцентный. В отличие от Кудряшова, который заслуженно заработал красную.

Оценка работы Безбородову? У нас есть люди, которые выносят вердикт. А так, считаю, он никакими своими действиями не повлиял на результат матча. Еще и пенальти должен был ставить в ворота "Ростова". Никой предвзятости я не увидел, "Спартаку" он не подсуживал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов" //

Удаление Кудряшова в матче "Спартак" – "Ростов": Безбородов слишком суров //

Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо //

Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" //

Безбородов правильно удалил Сесара Наваса //

Сергей Хусаинов: "Безбородов по делу удалил Кудряшова"