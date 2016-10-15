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Сергей Хусаинов: "Безбородов не подсуживал "Спартаку", еще и пенальти не поставил в ворота "Ростова"

Сергей ХУСАИНОВ. Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
Сергей ХУСАИНОВ. Фото Дмитрий СОЛНЦЕВ
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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал наиболее спорные эпизоды второго тайма матча 10-го тура чемпионата России "Спартак""Ростов" (1:0). По мнению Хусаинова, главный арбитр встречи Владислав Безбородов никак не повлиял на результат матча своими действиями. Ранее специалист назвал справедливым удаление Федора Кудряшова за фол на Романе Зобнине в компенсированное время первой половины.

 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. Федор КУДРЯШОВ (слева) фолит на Романе ЗОБНИНЕ и будет удален с поля.Прав ли Безбородов, удалив Кудряшова? Как "Спартак" обыграл Бердыева

– Считаю, Безбородов ошибся, показав желтую карточку Комбарову за симуляцию, – подчеркнул Хусаинов. – Там был пенальти в ворота "Ростова". Комабров не упал по своей вине. Очевидный фол ростовчанина. Конечно, игрок гостей ударил спартаковца по ноге сзади неумышленно, но ведь сбил же его с ритма. Так что это нарушение и 11-метровый. Видимо, Безбородов находился под каким-то психологическим давлением , чтобы ничего не подумали… Не проявил последовательности.

А вот вторая желтая карточка Сесару Навасу показана верно. Ростовчанин не пытался сыграть в мяч и умышленно фолил. "Горчичник" стопроцентный. В отличие от Кудряшова, который заслуженно заработал красную.

Оценка работы Безбородову? У нас есть люди, которые выносят вердикт. А так, считаю, он никакими своими действиями не повлиял на результат матча. Еще и пенальти должен был ставить в ворота "Ростова". Никой предвзятости я не увидел, "Спартаку" он не подсуживал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Ростов" //
Удаление Кудряшова в матче "Спартак" – "Ростов": Безбородов слишком суров //
Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо //
Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" //
Безбородов правильно удалил Сесара Наваса //
Сергей Хусаинов: "Безбородов по делу удалил Кудряшова"

 

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КОММЕНТАРИИ (30)
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zae1976

Пенальти надо было ставить, а не карточку показывать за симуляцию!

22:30

vvs_70

Бомжарско-Конская вонь будет сильной....но...Спартак впереди....все пох.....Ждем встречи с копытными...

22:30

fireman32

Seraffim...Бесполезно,все питерцы отворачиваются,только бы не видеть этого момента и гавкать на Спартак.

22:22

Silver13

хусаинов никак не повлиял на мнение не слепых. Все комментарии "спартачей" - всё было правильно. Только другие тоже матч видели.

22:22

Ленинградец.

Он не подсуживал, он открыто топил Ростов на радость свиноте.

22:17

sarkis1957

А что ещё может сказать старый мафиозо?! Слава Богу, что он уже не судит...

22:16

Seraffim

Посмотрите повтор с падением Комбарова сзади. Там действительно игрок Ростова, зацепил правую ногу спартаковца. Фол неумышленный но он был, симуляции не было, карточка незаслуженная.

22:16

alexway.67

Exsorsist... А может он извращенец. Живет в Питере, а болеет за Спартак? А тут все совпало: и в Питере мясо опустили, надо компенсировать, и Рост в топят, и Спартак любит, и денег дали...

22:12

TooM

Хусаинов гуру судейства, да ладно, он сам себя таким сделал?

22:11

Max_MF

2 незаслуженных удаления и судилище вместо игры.

22:10

Крым наш!

Хусаинов трепло

22:10

sergoX

Судье за матч - неуд! Взятку в полном размере не выплачивать. Установка на игру была: удаление+пеналь, а он глупец дал два удаления и не одного пенальти!!! Опять Спартак убили....

22:10

Max_MF

позор такому судейству

22:07

SemVA

Этот дебил Хусаинов, как не разбирался в футболе, так с этим и помрет. Ни удаления Кудряшова, ни пенальти не было и в помине. Кудряшов владел мячом и не приближался к Зобнину. Это Зобнин пытался завладеть мячом и атаковал Кудряшова. По пенальти - нога защитника была впереди ноги Комбарова, и это Комбаров ударил по ноге защитника и споткнулся.

22:07

arbitr57

Судья работал по принципу не навредить Спартаку, грамотно сломал игру, убил Ростов...

22:07

Sidestep

Продажный чурбан Галимзян еще в 90е был самым любимым прикормленным судейкой спартака. Помню весь стадион ему скандировал судья - п.и....с, а он только ухмылялся.

22:07

458

Айртон Я игру смотрел. И этот эпизод со всех сторон повторили. А хусаинову веры нет и никогда не было. Когда касается срамтака, он что хош скажет и сделает. Помню его судейство.

22:06

Felix BARSA

МАТЧ ОКОНЧЕН! ПОЗДРАВЛЯЕМ БЕЗБОРОДОВА С ПОБЕДОЙ!!!!

22:04

458

А если бы Нобоа забил, а плановое пенальти не поставил Безбородов. Вот скандал бы был.

22:03

Айртон

458 Хусаинов пишет!)) Или ты считаешь, что разбираешься в судействе лучше него?))

22:03

Вальд

Как же не поддержать свою корпорацию судей! Не мытьем ,так катаньем.И спится этим людям,видимо,без ужаса за содеянное.ПРривыкли безнаказанно существовать

22:03

458

Кто про пенальти на комбарове пишет-футбол смотрели вообще?

22:01

458

Безбородова не отстранят. Тут, как говорится, "у того, у кого нужно нога" (Берегись автомобиля), к сожалению(((.

22:00

Айртон

Пенальти 100 %. И Комбарову не за что карточку дал.

21:59

Exsorsist

alexway.67 Безбородов из Питера, его Мутко выдвинул.

21:59

ddf

Иванова отстранили, по идеи очередь Безбородова. Или я что-то в российском футболе не понимаю?

21:58

alexway.67

И судья был продажной и эксперт хреновый. Даже если и Безбородов не подсуживал, этот точно любитель мяса

21:57

TooM

Не было бы удаления у Ростова, то и ситуации с "поставил, не поставил" пенальти в ворота гостей не возникло бы, Кудряшову максимум желтая, а то и просто свободный, в топ чемпах за это не удаляют, пора огласить сколько получают наши судейские бригады за матч, возможно дешевле приглашать матерых спецов из-за бугра на принципиальные матчи.

21:55

Rhino07

И не стыдно же мразям в лицо врать так!!!

21:55

ks86

Истину глаголит

21:54

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