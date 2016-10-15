Сергей Хусаинов: "Безбородов не подсуживал "Спартаку", еще и пенальти не поставил в ворота "Ростова"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов разобрал наиболее спорные эпизоды второго тайма матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0). По мнению Хусаинова, главный арбитр встречи Владислав Безбородов никак не повлиял на результат матча своими действиями. Ранее специалист назвал справедливым удаление Федора Кудряшова за фол на Романе Зобнине в компенсированное время первой половины.
– Считаю, Безбородов ошибся, показав желтую карточку Комбарову за симуляцию, – подчеркнул Хусаинов. – Там был пенальти в ворота "Ростова". Комабров не упал по своей вине. Очевидный фол ростовчанина. Конечно, игрок гостей ударил спартаковца по ноге сзади неумышленно, но ведь сбил же его с ритма. Так что это нарушение и 11-метровый. Видимо, Безбородов находился под каким-то психологическим давлением , чтобы ничего не подумали… Не проявил последовательности.
А вот вторая желтая карточка Сесару Навасу показана верно. Ростовчанин не пытался сыграть в мяч и умышленно фолил. "Горчичник" стопроцентный. В отличие от Кудряшова, который заслуженно заработал красную.
Оценка работы Безбородову? У нас есть люди, которые выносят вердикт. А так, считаю, он никакими своими действиями не повлиял на результат матча. Еще и пенальти должен был ставить в ворота "Ростова". Никой предвзятости я не увидел, "Спартаку" он не подсуживал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Ростов" //
Удаление Кудряшова в матче "Спартак" – "Ростов": Безбородов слишком суров //
Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо //
Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" //
Безбородов правильно удалил Сесара Наваса //
Сергей Хусаинов: "Безбородов по делу удалил Кудряшова"
zae1976
Пенальти надо было ставить, а не карточку показывать за симуляцию!
22:30
vvs_70
Бомжарско-Конская вонь будет сильной....но...Спартак впереди....все пох.....Ждем встречи с копытными...
22:30
fireman32
Seraffim...Бесполезно,все питерцы отворачиваются,только бы не видеть этого момента и гавкать на Спартак.
22:22
Silver13
хусаинов никак не повлиял на мнение не слепых. Все комментарии "спартачей" - всё было правильно. Только другие тоже матч видели.
22:22
Ленинградец.
Он не подсуживал, он открыто топил Ростов на радость свиноте.
22:17
sarkis1957
А что ещё может сказать старый мафиозо?! Слава Богу, что он уже не судит...
22:16
Seraffim
Посмотрите повтор с падением Комбарова сзади. Там действительно игрок Ростова, зацепил правую ногу спартаковца. Фол неумышленный но он был, симуляции не было, карточка незаслуженная.
22:16
alexway.67
Exsorsist... А может он извращенец. Живет в Питере, а болеет за Спартак? А тут все совпало: и в Питере мясо опустили, надо компенсировать, и Рост в топят, и Спартак любит, и денег дали...
22:12
TooM
Хусаинов гуру судейства, да ладно, он сам себя таким сделал?
22:11
Max_MF
2 незаслуженных удаления и судилище вместо игры.
22:10
Крым наш!
Хусаинов трепло
22:10
sergoX
Судье за матч - неуд! Взятку в полном размере не выплачивать. Установка на игру была: удаление+пеналь, а он глупец дал два удаления и не одного пенальти!!! Опять Спартак убили....
22:10
Max_MF
позор такому судейству
22:07
SemVA
Этот дебил Хусаинов, как не разбирался в футболе, так с этим и помрет. Ни удаления Кудряшова, ни пенальти не было и в помине. Кудряшов владел мячом и не приближался к Зобнину. Это Зобнин пытался завладеть мячом и атаковал Кудряшова. По пенальти - нога защитника была впереди ноги Комбарова, и это Комбаров ударил по ноге защитника и споткнулся.
22:07
arbitr57
Судья работал по принципу не навредить Спартаку, грамотно сломал игру, убил Ростов...
22:07
Sidestep
Продажный чурбан Галимзян еще в 90е был самым любимым прикормленным судейкой спартака. Помню весь стадион ему скандировал судья - п.и....с, а он только ухмылялся.
22:07
458
Айртон Я игру смотрел. И этот эпизод со всех сторон повторили. А хусаинову веры нет и никогда не было. Когда касается срамтака, он что хош скажет и сделает. Помню его судейство.
22:06
Felix BARSA
МАТЧ ОКОНЧЕН! ПОЗДРАВЛЯЕМ БЕЗБОРОДОВА С ПОБЕДОЙ!!!!
22:04
458
А если бы Нобоа забил, а плановое пенальти не поставил Безбородов. Вот скандал бы был.
22:03
Айртон
458 Хусаинов пишет!)) Или ты считаешь, что разбираешься в судействе лучше него?))
22:03
Вальд
Как же не поддержать свою корпорацию судей! Не мытьем ,так катаньем.И спится этим людям,видимо,без ужаса за содеянное.ПРривыкли безнаказанно существовать
22:03
458
Кто про пенальти на комбарове пишет-футбол смотрели вообще?
22:01
458
Безбородова не отстранят. Тут, как говорится, "у того, у кого нужно нога" (Берегись автомобиля), к сожалению(((.
22:00
Айртон
Пенальти 100 %. И Комбарову не за что карточку дал.
21:59
Exsorsist
alexway.67 Безбородов из Питера, его Мутко выдвинул.
21:59
ddf
Иванова отстранили, по идеи очередь Безбородова. Или я что-то в российском футболе не понимаю?
21:58
alexway.67
И судья был продажной и эксперт хреновый. Даже если и Безбородов не подсуживал, этот точно любитель мяса
21:57
TooM
Не было бы удаления у Ростова, то и ситуации с "поставил, не поставил" пенальти в ворота гостей не возникло бы, Кудряшову максимум желтая, а то и просто свободный, в топ чемпах за это не удаляют, пора огласить сколько получают наши судейские бригады за матч, возможно дешевле приглашать матерых спецов из-за бугра на принципиальные матчи.
21:55
Rhino07
И не стыдно же мразям в лицо врать так!!!
21:55
ks86
Истину глаголит
21:54