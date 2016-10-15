На 45+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" арбитр Владислав Безбородов принял решение, которое наверняка будет еще долго обсуждаться после этой встречи и оспариваться ростовчанами. Судья решил, что защитник гостей Федор Кудряшов допустил серьезное нарушение правил против Романа Зобнина, и удалил его с поля.
Судейские эксперты, оценивая вердикт рефери, занимают две совершенно противоположные позиции. Первая – Безбородов прав. Одна из задач арбитра – охрана здоровья футболистов. Кудряшов играл грубо и безрассудно, ударил соперника прямой ногой, мог нанести травму. Красная карточка показана в соответствии с рекомендациями ФИФА.
Вторая – судья поступил слишком формально и чересчур сурово. Кудряшов пытался сыграть в мяч и совершил неумышленный фол. Зобнин не получил никакой серьезной травмы и смог продолжить игру. Безбородову следовало ограничиться желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Ростов" //
Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо
Справедливо ли поступил Безбородов? @AlexBobrovSE разбирает эпизод https://t.co/RrEWQkDfjx pic.twitter.com/3qdbFA52xP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 октября 2016 г.
0500
За комбайнеров даже обидно, команда по сути нищая, на грани, а ведь боятся и сливают.
22:24
Лев Красоткин
А я по-своему доволен... Не потому, что съехал чан, А потому, что все до боли, До слёз боятся ростовчан!
22:08
azmiser
То, что будет спамовский беспредел было видно еще до стартового свистка судейки. На поле вышел Н.Симонян в спартаковской куртке. Нормально, когда болелы одевают атрибутику любимых команд, но Симонян не простой болела - он вице-президент РФС и по логике вещей не должен выказывать симпатии ни одной из команд. Освобождай должность и напяливай на себя все, что угодно: хоть спартаковское, хоть араратское. Можно себе представить какой вой подняли бы краснопузые, если бы Путин надел зенитовскую куртку. А с Симоняном все нормально: Москва вне подозрений. Думаю, что Симонян куртку эту в фирменном спартаковском магазине не покупал, а получил от клуба в подарок (А не коррупция ли это?)
22:05
0500
До тех пор, пока ДО игры решают, кто победит, так и будем смотреть не футбол, а театральные постановки с судьей в главной роли.
22:00
0500
jano+10500
21:56
jano
Нормальный судья никогда бы не удалил Кудряшова в таком моменте, было четко видно что он сфолил ненамеренно. Но цель то у него была помочь Спартаку обыграть Ростов любой ценой. Желаю Спартаку в следующей игре остаться вдевятером и проиграть со счетом 5:0.
21:53
Странник-777
О какой формальности речь, если бегущему на защитника игроку со всей дури прямой ногой, обутой в бутсы с шипами, лупят в область печени? Надо было наверное Зобнину желтую дать, за опасную игру...
21:52
Странник-777
Красные карточки были ожидаемы. Если механизаторы ростовские нахватали 5 красных в предыдущих матчах, то при бегущем Спартаке очевидно должны были схватить тоже, как минимум одну. Но перевыполнили план.
21:49
Странник-777
С бомжами судья поступил неформально, сегодня - формально... Если бы не локоть Зобнина, Кудряш бы ему печень порвал.
21:46
ЗЮК
Насосавшие на чемпионства не довольны.
21:46
0500
Долги возвращены, правда за чужой счет, газопроводчики в шоколаде.
21:46
Бердыев крут
Господа Россияне неужели Ростов не российский клуб!Такое предвзятое судейство к Ростову!Этот клуб защищает честь страны в Лиге Чемпионов!Честно говоря мне жалко ребят, при таком судействе.Когда этот судейский беспредел закончиться.
21:45
tarkys
Пнул прямой ногой, ага неумышленный фол, грубая игра, желтая карточка, судья проявил твердость.
21:45
dv2205
АЕК хрю-хрю и это несмотря на гнилые победы
21:37
Mangust071
Жалко конечно что удалил кудряшова,по веселее было бы смотреть
21:36
Mangust071
Товарищи ростовские болела!!!с кудрящевым железная желтая,не красная.но то что зобнин специально набежало на ногу,ну по моему это уже БРЕД
21:33
нет желтухе!
holodovo777, а Зенит тут при чём? Аргументы в студию! Или только языком трепать умеем?
21:17
kaduly
Желтую дают когда за футболку хватают,тут конкретная грубость и все по делу
21:17
fatka
Ростов убивают...
21:15
holodovo777
ростов платит за зенит
21:11
zoolord
Умышленного фола скорее не было, вряд ли кудряшов решил нанести травму сопернику. Но он попал не по мячу, а по ноге. Как это описать, пусть отвечают эксперты.
21:10
fatka
Все по "плану",после такого визга,которые свиные устроили в прошлом туре. На Ростове решили отыграться.Ростову на этот матч надо было настаивать на иностранном судье!
21:10
Stalex81
6 красных за 10 матчей. Никаким судейством не оправдаешь!
21:09
Stalex81
Есть вопросы по костоломам?
21:08
нет желтухе!
свиньи купили судью! Безбородова дисквалифицировать! Будет ли статья от местных журнализдов " Как убивали Ростов"?
21:06
Емельян Пугачев
очередной судья сломал игру Ростову... в каждой игре на дончанам приходится играть против 12 игроков учитывая судью... какой-то беспредел... видимо Мутко дал команду отстрелить Ростов заранее
21:06
Captain
А как же, за прошлый тур судьи-то должны "расплатиться" перед Спартаком, по-понятиям...
21:06
Гуру1974
При игре равных соперников удаление очень важное преимущество, тем более в 1 тайме.
21:04
Гуру1974
Согласен, про первую желтую для Кудряшова. Но тогда и другие игроки вполне могли сесть на карточки еще в первые 15 минут. И главное: ты дай эту самую желтую. Глядишь игрок задумается и будет играть менее жестко. Или его заменят. А тут дал сначала играть от ножа, а потом такое. Симпатия к Спаму на лицо.
21:02
zema1905
Сначала давал играть жестко,и сразу удаление ,испортил игру козел.
21:01