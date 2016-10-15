20:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Удаление Кудряшова
в матче "Спартак" - "Ростов":
Безбородов слишком суров

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На 45+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак""Ростов" арбитр Владислав Безбородов принял решение, которое наверняка будет еще долго обсуждаться после этой встречи и оспариваться ростовчанами. Судья решил, что защитник гостей Федор Кудряшов допустил серьезное нарушение правил против Романа Зобнина, и удалил его с поля.

Судейские эксперты, оценивая вердикт рефери, занимают две совершенно противоположные позиции. Первая – Безбородов прав. Одна из задач арбитра – охрана здоровья футболистов. Кудряшов играл грубо и безрассудно, ударил соперника прямой ногой, мог нанести травму. Красная карточка показана в соответствии с рекомендациями ФИФА.

Вторая – судья поступил слишком формально и чересчур сурово. Кудряшов пытался сыграть в мяч и совершил неумышленный фол. Зобнин не получил никакой серьезной травмы и смог продолжить игру. Безбородову следовало ограничиться желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов" //
Удаление Кудряшова: Безбородов не последовал примеру Левникова, не защитившего Роналдо 

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КОММЕНТАРИИ (42)
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0500

За комбайнеров даже обидно, команда по сути нищая, на грани, а ведь боятся и сливают.

22:24

Лев Красоткин

А я по-своему доволен... Не потому, что съехал чан, А потому, что все до боли, До слёз боятся ростовчан!

22:08

azmiser

То, что будет спамовский беспредел было видно еще до стартового свистка судейки. На поле вышел Н.Симонян в спартаковской куртке. Нормально, когда болелы одевают атрибутику любимых команд, но Симонян не простой болела - он вице-президент РФС и по логике вещей не должен выказывать симпатии ни одной из команд. Освобождай должность и напяливай на себя все, что угодно: хоть спартаковское, хоть араратское. Можно себе представить какой вой подняли бы краснопузые, если бы Путин надел зенитовскую куртку. А с Симоняном все нормально: Москва вне подозрений. Думаю, что Симонян куртку эту в фирменном спартаковском магазине не покупал, а получил от клуба в подарок (А не коррупция ли это?)

22:05

0500

До тех пор, пока ДО игры решают, кто победит, так и будем смотреть не футбол, а театральные постановки с судьей в главной роли.

22:00

0500

jano+10500

21:56

jano

Нормальный судья никогда бы не удалил Кудряшова в таком моменте, было четко видно что он сфолил ненамеренно. Но цель то у него была помочь Спартаку обыграть Ростов любой ценой. Желаю Спартаку в следующей игре остаться вдевятером и проиграть со счетом 5:0.

21:53

Странник-777

О какой формальности речь, если бегущему на защитника игроку со всей дури прямой ногой, обутой в бутсы с шипами, лупят в область печени? Надо было наверное Зобнину желтую дать, за опасную игру...

21:52

Странник-777

Красные карточки были ожидаемы. Если механизаторы ростовские нахватали 5 красных в предыдущих матчах, то при бегущем Спартаке очевидно должны были схватить тоже, как минимум одну. Но перевыполнили план.

21:49

Странник-777

С бомжами судья поступил неформально, сегодня - формально... Если бы не локоть Зобнина, Кудряш бы ему печень порвал.

21:46

ЗЮК

Насосавшие на чемпионства не довольны.

21:46

0500

Долги возвращены, правда за чужой счет, газопроводчики в шоколаде.

21:46

Бердыев крут

Господа Россияне неужели Ростов не российский клуб!Такое предвзятое судейство к Ростову!Этот клуб защищает честь страны в Лиге Чемпионов!Честно говоря мне жалко ребят, при таком судействе.Когда этот судейский беспредел закончиться.

21:45

tarkys

Пнул прямой ногой, ага неумышленный фол, грубая игра, желтая карточка, судья проявил твердость.

21:45

dv2205

АЕК хрю-хрю и это несмотря на гнилые победы

21:37

Mangust071

Жалко конечно что удалил кудряшова,по веселее было бы смотреть

21:36

Mangust071

Товарищи ростовские болела!!!с кудрящевым железная желтая,не красная.но то что зобнин специально набежало на ногу,ну по моему это уже БРЕД

21:33

нет желтухе!

holodovo777, а Зенит тут при чём? Аргументы в студию! Или только языком трепать умеем?

21:17

kaduly

Желтую дают когда за футболку хватают,тут конкретная грубость и все по делу

21:17

fatka

Ростов убивают...

21:15

holodovo777

ростов платит за зенит

21:11

zoolord

Умышленного фола скорее не было, вряд ли кудряшов решил нанести травму сопернику. Но он попал не по мячу, а по ноге. Как это описать, пусть отвечают эксперты.

21:10

fatka

Все по "плану",после такого визга,которые свиные устроили в прошлом туре. На Ростове решили отыграться.Ростову на этот матч надо было настаивать на иностранном судье!

21:10

Stalex81

6 красных за 10 матчей. Никаким судейством не оправдаешь!

21:09

Stalex81

Есть вопросы по костоломам?

21:08

нет желтухе!

свиньи купили судью! Безбородова дисквалифицировать! Будет ли статья от местных журнализдов " Как убивали Ростов"?

21:06

Емельян Пугачев

очередной судья сломал игру Ростову... в каждой игре на дончанам приходится играть против 12 игроков учитывая судью... какой-то беспредел... видимо Мутко дал команду отстрелить Ростов заранее

21:06

Captain

А как же, за прошлый тур судьи-то должны "расплатиться" перед Спартаком, по-понятиям...

21:06

Гуру1974

При игре равных соперников удаление очень важное преимущество, тем более в 1 тайме.

21:04

Гуру1974

Согласен, про первую желтую для Кудряшова. Но тогда и другие игроки вполне могли сесть на карточки еще в первые 15 минут. И главное: ты дай эту самую желтую. Глядишь игрок задумается и будет играть менее жестко. Или его заменят. А тут дал сначала играть от ножа, а потом такое. Симпатия к Спаму на лицо.

21:02

zema1905

Сначала давал играть жестко,и сразу удаление ,испортил игру козел.

21:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ