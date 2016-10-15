На 45+1-й минуте матча 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" арбитр Владислав Безбородов принял решение, которое наверняка будет еще долго обсуждаться после этой встречи и оспариваться ростовчанами. Судья решил, что защитник гостей Федор Кудряшов допустил серьезное нарушение правил против Романа Зобнина, и удалил его с поля.

Судейские эксперты, оценивая вердикт рефери, занимают две совершенно противоположные позиции. Первая – Безбородов прав. Одна из задач арбитра – охрана здоровья футболистов. Кудряшов играл грубо и безрассудно, ударил соперника прямой ногой, мог нанести травму. Красная карточка показана в соответствии с рекомендациями ФИФА.

Вторая – судья поступил слишком формально и чересчур сурово. Кудряшов пытался сыграть в мяч и совершил неумышленный фол. Зобнин не получил никакой серьезной травмы и смог продолжить игру. Безбородову следовало ограничиться желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов" //

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