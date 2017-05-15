Диего Марадона: "Мне предлагали работу в Казахстане и России"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона рассказал, что получал предложения о работе в Казахстане и России. Он также объяснил, почему решил возглавить клуб из ОАЭ.

7 мая 56-летний Марадона был назначен главным тренером "Аль-Фуджайры", выступающей во втором дивизионе местного чемпионата. В последний раз он тренировал клуб "Аль-Васль", проработав в ОАЭ с 2011 по 2012 год. До этого Марадона возглавлял "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда) и сборную Аргентины.

– Я скучал по стадионам и футболу, – цитирует The National Марадону. – Я хочу быть внутри игры, а не смотреть ее по телевизору. Я хочу снова почувствовать, каково это – управлять командой. Это то, почему я принял предложение "Аль-Фуджайры".



Все, что происходило раньше, – в прошлом. Сейчас есть только "Аль-Фуджайра", и я хотел бы вложить всю страсть и эмоции, все физические и моральные силы в этот проект. Я получил много предложений, в том числе из таких стран, как Казахстан и Россия. Мой агент выбрал лучший вариант. Сейчас на повестке дня для меня есть только "Аль-Фуджайра".