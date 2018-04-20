"Чертаново" сыграл вничью с "Луки-Энергия" в группе "Запад"

"Чертаново" сохранил лидирующую позицию в зачете "Запада", сыграв вничью в матче 20-го тура ПФЛ с "Луки-Энергия" (0:0). Таким образом, в активе москвичей 46 очков.

В другом матче "Велес" взял верх над "Муромом" со счетом 2:1. Счет открыли москвичи, на 15-й минуте мяч в ворота отправил полузащитник клуба Михаил Могулкин.

В еще одном матче "Запада" "Долгопрудный" разгромил "ЦРФСО" – 3:0. Счет открыл на 35-й минуте защитник Александр Серасхов.

ПФЛ. Группа "Запад" – 2017/2018

20-й тур

"Чертаново" (Москва) – "Луки-Энергия" (Великие Луки) – 0:0

Судья: Зияков (Набережные Челны).

20 апреля. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".

"Муром" (Муром) – "Велес" (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: Могулкин, 15 – с пенальти (0:1). Дибиргаджиев, 76 (0:2). Лихобабенко, 79 – в свои ворота (1:2).

Удаления: Никифоров (Муром), 70. Зинович (Муром), 88.

Судья: Смолин (Вологда).

20 апреля. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".

"ЦРФСО" (Смоленск) – "Долгопрудный" (Долгопрудный) – 0:3 (0:1)

Голы: Серасхов, 35 (0:1). Тринитацкий, 47 (0:2). Тринитацкий, 76 – с пенальти (0:3).

Судья: Матвеев (Иваново).

20 апреля. Смоленск. Стадион "СГАФКСТ".

Турнирная таблица группы "Запад"