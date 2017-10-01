Алексей Немов: "Футбол понятен каждому, а в гимнастике надо думать - этого никто не хочет"

Олимпийский чемпион Алексей Немов в интервью "Lenta.ru" отметил, что футбол очень популярен в России. Немов также добавил, что гимнастика - более сложный вид спорта.

– Как вы считаете, почему в России так популярен футбол? Ведь результаты в этом виде спорта не так хороши.

– Не могу понять. Я думал об этом. Мы показываем результат во многих видах спорта, однако они мало интересны зрителю. А для футбола созданы условия, мы подписываем самых крутых тренеров мира, но не добиваемся результата.

– В футболе крутятся большие деньги, однако результата нет. Олимпийские виды приносят России медали, но деньги туда никто не вкладывает. Не обидно ли?

– Футболисты вам ответят: идите к нам, и у вас будут деньги (смеется). Лично я рад, что пошел в спортивную гимнастику и реализовал себя. Обидно, но я понимаю, что футбол понятен каждому. Все знают, как играть в футбол. А гимнастика – более сложный спорт: все делают одно и то же, а оценки разные. Нужно думать, а этого никто не хочет.