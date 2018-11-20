Владимир Вайсс: "Я доволен тем, что мы сделали для грузинского народа"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс - о матче Лиги наций со сборной Казахстана (2:1). Его команда выиграла группу, вышла в дивизион С и обеспечила себе участие в плей-офф Евро-2020, если не пробьется в финальную часть турнира через основной отбор.

– Я доволен тем, что мы сделали для грузинского народа. Мы позволили болельщикам наслаждаться футболом. Нам противостоял очень серьезный соперник, это был трудный матч. Но главное, что мы победили, выиграли группу и сыграем полуфинал в Тбилиси, - цитирует специалиста Sports.kz. - Георгию Чакветадзе 19 лет, а он уже является лидером сборной. Он талант мирового уровня. Если он будет продолжать так же развиваться, то развиваться будет и грузинская сборная. Интерес к нему со стороны "Барселоны"? Вчера я разговаривал с президентом каталонского клуба. Шучу. Конечно, если он продолжит так играть, то попадет в большой клуб. Он хорошо проявил себя в матчах с Андоррой, Латвией и Казахстаном, но нам нужно быть осторожными. Надеюсь, он будет продолжать расти и играть на высоком уровне.

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