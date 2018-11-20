УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

УЕФА открыл дисциплинарное расследование после матча группового турнира Лиги наций между сборными Греции и Эстонии (0:1), информирует официальный сайт организации. Встреча состоялась 18 ноября в Афинах.

- Инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения расследования, касающегося инцидентов, зарегистрированных в связи с матчем между Грецией и Эстонией, который был проведен 18 ноября 2018 года, - сообщается в заявлении пресс-службы УЕФА.

Греция заняла 3-е место в группе 2 Лиги С, Эстония - четвертое.

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