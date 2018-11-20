Роналд Куман: "Немцы были намного опаснее французов"

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман после ничьей против Германии в матче Лиги наций (2:2) отметил, что против немцев было сложнее играть, чем против французов. На прошлой неделе голландцы переиграли Францию (2:0).

- Немцы были намного опаснее французов, они создали нам массу проблем, - цитирует L'Equipe Кумана. - Мы проиграли много воздушных единоборств и были наказаны за наши ошибки в первом тайме. Они должны были забивать третий гол. Никто не ожидал, что Голландия станет первой в группе. Конечно, мы не хотели вылетить в Лигу наций B, но победа в группе была мечтой.