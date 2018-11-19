21:34 | Футбол — Лига наций

Мюллер - в запасе сборной Германии на матч с Голландией

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Стал известен состав сборной Германии на матч Лиги наций с командой Голландии. Полузащитник Томас Мюллер остался в запасе бундестим.

Состав Германии: Нойер, Керер, Хуммельс, Кроос, Вернер, Шульц, Зюле, Рюдигер, Киммих, Сане, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Хектор, Гинтер, Горецка, Брандт, Ройс, Мюллер, Та, Руди, Хаверц.

Напомним, что Германия опуcтилась в Лигу наций B, так как Голландия переиграла Францию в 5-м туре (2:0). Немцы заняли третье место и опустились на дивизион ниже, так как имеют всего 1 очко после 3 игр.

Германия - Голландия

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