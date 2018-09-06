Латвия сыграла вничью с Андоррой

Латвия в домашнем матче Лиги наций сыграла вничью с Андоррой – 0:0.
Лига наций D
Группа 1
Латвия – Андорра – 0:0
Латвия: Ванин, Соловьев (Карашаускс, 76), Габов, Дубра, Ягодинский, Фертов, Клюшкин, Икауниекс (Ульдрикис, 69), Ракелс, Лукьянов, Шабала (Гутковский, 86).
Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, М.Сан Николас, Х.Рубио, Лловера, Сервос, Виейра (Э.Гарсиа, 90+5), Мартинес (Алаэс, 71), Ребес, Клементе (Родригес, 82).
Предупреждения: Мартинес, 20. Валес, 26. Ягодинский, 54. Х.Рубио, 54. Лима, 73. Алаэс, 77.
Судья: Кеннеди (Северная Ирландия).
6 сентября. Рига. Стадион "Даугава".
Группа 4
Гибралтар – Македония – 0:2 (0:2)
Голы: Тричковски, 19 (0:1). Алиоски, 35 (0:2).
Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Саджент, Барнетт, Маскаренас-Оливеро, Бардон, Уокер, Э.Эрнандес, Понс (Гарро, 75), Де Барр (Стич, 80), Кашаро (Гарсия, 90+3).
Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Спировски, Алиоски, Барди (Бейтулаи, 85), Николов, Пандев (Несторовски, 46), Тричковски, Трайковски (Элмас, 68).
Предупреждения: Де Барр, 40. Алиоски, 77. Барнетт, 80. Тричковски, 89.
Судья: Мое (Дания).
6 сентября. Гибралтар. Стадион Victoria Stadium.