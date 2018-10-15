Гаджи Гаджиев: "Головин еще не окреп как мужик"

Бывший главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "Спорт день за днем" оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в матчах Лиги наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0).

– Неяркая игра Головина связана со сменой позиции? Или это отголоски неудачных результатов "Монако"?

– Одной причины нет. Все вместе – и то, о чем сказали вы, и последствия чемпионата мира, травма. Молодость. Он талантливый парень, но еще не окреп как мужик. Очень сложно играть постоянно на таком уровне. Кто-то буксует. Действительно, в этом матче у него была непростая работа. Потом, когда Черышев поменял Кузяева, Головин перешел на позицию Далера. И это была очень грамотная замена. И дело не только в голе, передаче Головина на Черышева.