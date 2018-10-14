Денис Черышев: "Теперь нам хватит ничьей? Это не должно расслаблять"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Турцией в групповом турнире Лиги наций (2:0). Хавбек стал автором второго мяча.

– Не расстроились, что оказались в запасе сегодня?

– Надо было победить – мы этого добились. Не расстроился, что не попал в стартовый состав. Я готов выходить на замену. Всегда говорю, что готов выйти даже на минуту и выложиться на максимум. Играть в сборной – мечта любого мальчика и футболиста. Для нас находиться здесь – большая честь.

– Получается, вы забили первым касанием после того, как на поле вышли.

– Контратака была хорошая. Гилерме дал пас Головину, тот прошел по бровке. Дзюба связал защитников – они побежали за ним. Я остался один. Получилось ударить одним касанием, получился красивый гол. Я в моменте так решил, что надо бить – получилось.

– Можете сравнить команды Швеции и Турции между собой?

– Обе команды хорошие. Шведы, думаю, играли в более оборонительном стиле, турки больше атакуют. Мы использовали сегодня свои моменты, надо работать дальше.

– Теперь вам хватит даже ничьей в заключительном матче.

– Это не должно нас расслаблять. Мы каждую игру хотим выиграть. (Александр Рогулев)