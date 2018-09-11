Андре Силва: "Мы ожидали более сильной игры от Италии"

Нападающий сборной Португалии Андре Силва после победы над Италией в матче Лиги наций (1:0) отметил, что в команде ожидали более сильной игры от соперника. Форвард стал автором единственного гола, забитого на 48-й минуте встречи.

- Мы ожидали более сильного выступления от Италии, - приводит Football Italia слова Силвы. - Но мы были готовы и сделали все возможное, чтобы нейтрализовать их. У меня есть товарищи в сборной Италии, но на поле друзей нет. Я должен быть сосредоточен только на победе Португалии. Думаю, что в целом мы были лучшей командой в эту ночь и заслужили победу.